Отредактировать товары на сайте

Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок237 просмотров
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Сайт бижутерии. http://steelstorm.com.ua/ на вордпресс.

Всего около 250 позиций.

необходимо отредактировать, заполнить позиции:

- изменить цены с исходного сайта, поставить скидки.

- добавить описание (300 - 600 символов на позицию)

Прошу оставлять заявки с ценой за позицию или работу в целом.

Заявки без указания цен рассматриваются в последнюю очередь.

Оплата по факту.

10 лет назад
SteelStorm
Александр 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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