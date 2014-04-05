lgb25

Людмила lgb25

 
61 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Профессиональный заказчик
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен копирайтер на постоянную работу

    $95

    На развлекательный сайт нужен копирайтер на постоянную работу.  Нужно ежедневно готовить 10 статей для сайта. Статьи небольшие, допускается неглубокий рерайт и даже копипаст (с указанием источника, естественно) Размер статей - от 300 ...

    WordPress
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Контент-менеджер на информационный ресурс

    $50

    Требуется контент-менеджер. Обязанности: составлять ТЗ для копирайтеров по определенной методике, принимать готовую работу, редактировать, подбирать иллюстрации (от 3 до 15 шт на статью, в зависимости от темы статьи), публиковать. В день — 3–4 статьи по ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен хороший специалист по wordpress

    Нужно кое что переделать нна информационном сайте (wordpress): 1) Рубрики сайта выведены в горизонтальное меню. Недавно добавила новые, некоторые изменила, в админке все сохранилось правильно, а в горизонтальном меню осталось по-старому. Нужно ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен контент - менеджер на информационный ресурс

    Тематика сайта - обустройство дома, интерьер.Здравствуйте! Требуется контент-менеджер. Обязанности: составлять ТЗ для копирайтеров по определенной методике, принимать готовую работу, редактировать, подбирать иллюстрации (от 3 до 15 шт на статью, в зависимости от ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад