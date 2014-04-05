Требуется контент-менеджер. Обязанности: составлять ТЗ для копирайтеров по определенной методике, принимать готовую работу, редактировать, подбирать иллюстрации (от 3 до 15 шт на статью, в зависимости от темы статьи), публиковать. В день — 3–4 статьи по ...