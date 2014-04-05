На развлекательный сайт нужен копирайтер на постоянную работу. Нужно ежедневно готовить 10 статей для сайта. Статьи небольшие, допускается неглубокий рерайт и даже копипаст (с указанием источника, естественно) Размер статей - от 300 ...
- $95Копирайтинг14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Требуется контент-менеджер. Обязанности: составлять ТЗ для копирайтеров по определенной методике, принимать готовую работу, редактировать, подбирать иллюстрации (от 3 до 15 шт на статью, в зависимости от темы статьи), публиковать. В день — 3–4 статьи по ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно переписать урлы сайта (с использованием цифр) в ЧПУ, срочно! Wordpress.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно кое что переделать нна информационном сайте (wordpress): 1) Рубрики сайта выведены в горизонтальное меню. Недавно добавила новые, некоторые изменила, в админке все сохранилось правильно, а в горизонтальном меню осталось по-старому. Нужно ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Тематика сайта - обустройство дома, интерьер.Здравствуйте! Требуется контент-менеджер. Обязанности: составлять ТЗ для копирайтеров по определенной методике, принимать готовую работу, редактировать, подбирать иллюстрации (от 3 до 15 шт на статью, в зависимости от ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад