Редактировать карточки товара и добавить новые.

$20
Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок265 просмотров
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Редактировать уже имеющиеся карточки товара, а именно удалить лишние карточки, а в оставшихся редактировать отзывы и сортировку по памяти и цвету, наличие и артикул, название.

Редактировать порядка 60.

Добавить 24 карточки товара.

+ поменять логотип.

Сайт: http://v12050-hostde5.fornex.org/prestashop/index.php (PrestaShop)

10 лет назад
gestco
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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