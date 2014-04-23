Требуется разнорабочий

Требуется человек с базовыми знаниями HTML. В должностные обязанности, в частности, будет входить работа с наполнением сайтов, поиском необходимой информации и т.д.

Главные требования: базовые знания HTML и основных cms, внимательность, исполнительность, инициативность.

Занятость: график свободный, оговаривается отдельно.

Оплата почасовая. От 80 руб/час. Выплаты возможны в любое время по договоренности.

География: Россия, страны СНГ.