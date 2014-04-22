Заполнение доски объявлений

Нужно наполнить новую доску объявлений реальными объявлениями, с фотографиями(без водяного знака) и без них (объявления берутся с различных досок — таких как авито, sob,realty.dmir.ru и т.д. без повторения объявлений).

Определились с ценой: за объявление с фото по 3 руб./шт, а без фото по 2 руб/шт

мин. 500 шт.

Тематика: аренда недвижимости в Подмосковье.