Заполнение доски объявлений

Наполнение сайтовЗакрыт8 заявок201 просмотр
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Нужно наполнить новую доску объявлений реальными объявлениями, с фотографиями(без водяного знака) и без них (объявления берутся с различных досок — таких как авито, sob,realty.dmir.ru и т.д. без повторения объявлений).

Определились с ценой: за объявление с фото по 3 руб./шт, а без фото по 2 руб/шт

мин. 500 шт.

Тематика: аренда недвижимости в Подмосковье.

10 лет назад
olle75
Олег 
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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