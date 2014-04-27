Наполнение сайта товарами на opencart

Необходим КМ на полный рабочий день. Оплата сдельная. Необходимо подбирать ядро для сайта, составлять ТЗ для копирайтера и публиковать статьи. Оплата за 1 опубликованную статью около 200 -250 рублей. Публиковать около 60 минут. В среднем в месяц ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо наполнить сайт товарами на opencart 1.5
Товаров около 100
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт10 лет назад
На сайт (битрикс) нужно добавить информацию: 1) Разместить 3 статьи 2) Разместить 109 фотографий.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
В связи с расширением сферы деятельности необходимо переделать сайт klimatopt.com.ua нужен новый дизайн, новое наполнение, хорошие тексты, + интернет-магазин подробней в разговореНаполнение сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно наполнить новую доску объявлений реальными объявлениями, с фотографиями(без водяного знака) и без них (объявления берутся с различных досок — таких как авито, sob,realty.dmir.ru и т.д. без повторения объявлений). Определились с ценой: за объявление с фото ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется человек с базовыми знаниями HTML. В должностные обязанности, в частности, будет входить работа с наполнением сайтов, поиском необходимой информации и т.д. Главные требования: базовые знания HTML и основных cms, внимательность, исполнительность, инициативность. Занятость: график свободный, ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется контент-менеджер. Обязанности: составлять ТЗ для копирайтеров по определенной методике, принимать готовую работу, редактировать, подбирать иллюстрации (от 3 до 15 шт на статью, в зависимости от темы статьи), публиковать. В день — 3–4 статьи по ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $20
Редактировать уже имеющиеся карточки товара, а именно удалить лишние карточки, а в оставшихся редактировать отзывы и сортировку по памяти и цвету, наличие и артикул, название. Редактировать порядка 60. Добавить 24 карточки товара. + поменять логотип. Сайт: http://v12050-hostde5.fornex.org/prestashop/index.php (PrestaShop)Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо заполнить таблицу в EXCEL,внести в нее примерно 840 значений из 2 других таблиц, жду предложений, с указанием срока и стоимости.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо наполнить сайт на prestashop 1.5 товарами. Работа с несколькими сайтами. Периодически контент нужно будет обновлять. Техническое задание во вложении.Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт бижутерии. http://steelstorm.com.ua/ на вордпресс. Всего около 250 позиций. необходимо отредактировать, заполнить позиции: - изменить цены с исходного сайта, поставить скидки. - добавить описание (300 - 600 символов на позицию) Прошу оставлять заявки с ценой за позицию или ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад