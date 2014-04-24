Наполнение и редактирование сайта на Joomla

Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок197 просмотров
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Требуется расположить информация на сайте. Сайт на CMS Joomla.

Возможна замена CMS, с выполнением вышеуказанного задания, с небольшой доплатой.

Joomla
10 лет назад
vladw
58 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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