Подбор картинок к постам

Нужен новостник на портал об энергетике, желательно со знанием тематики. От 5 новостей в день - рерайт. Количество символов в новости - от 500 до 1000. Постоянная работа. Долгосрочное сотрудничество. Оплата по договоренности. Ждем предложений.
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Для каждого поста
Требования:
Хороший вкус
Умение работать в графических редакторах
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