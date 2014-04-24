Подбор картинок к постам

$250
Наполнение сайтовЗакрыт8 заявок212 просмотров
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Подобрать картинки к 20 постам

Для каждого поста

Требования:

Хороший вкус

Умение работать в графических редакторах

10 лет назад
Streltcoff
Максим 
38 летЛатвия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад