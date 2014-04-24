Оформить текстовые разделы на сайте

Нужен новостник на портал об энергетике, желательно со знанием тематики. От 5 новостей в день - рерайт. Количество символов в новости - от 500 до 1000. Постоянная работа. Долгосрочное сотрудничество. Оплата по договоренности. Ждем предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо оформить материал на сайте. Сайт на битриксе. В данный момент требуется оформление 5-7 страниц которые уже есть на сайте. Нужно срочно. Оставляете скайп
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