Наполнение готовым контентом.

Наполнение сайтовЗакрыт11 заявок255 просмотров
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Необходимо переодически наполнять сайты на вордпресс готовым контентом (обьем маленький) Текст + картинка (найти)+метатеги, ссылки (через плагин, все просто)

стоимость 10 руб за статью.

+ еще маленькая работа, обсудим в процессе.

10 лет назад
maxlivemax
Максим 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
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