Контент-менеджер

Наполнение сайтовЗавершен8 заявок303 просмотра
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Здравствуйте.

Требуется человек который будет подготавливать товар и размещать его на сайт. В месяц порядка 30-200 товаров.

Кратко: Товар это сборники для фитнеса. Я скидываю например 20 папок и 20URL откуда брать инфу, вы их подготавливаете к размещению на сайт: 1. вносите в готовый шаблон (конверт для CD изменения в psd) инфу из URL (треклист+имя+описание), вносите в готовый шаблон (печать на CD изменяется только имя сборника), далее массовый прогон специальным скриптом для создания файла предпрослушки, и далее размещение всего что сделали на сайт с обратной отправкой подготовленных товаров мне (2 макета и файлы).

Сайт на CMS Simpla, админка наипростейшая.

Оплата по факту, можно безопасная сделка.

Оплата за каждый товар 50 руб.

На 1 товар тратиться время порядка 5 минут с добавлением на сайт.

BL: 107;

Подробное ТЗ с примерами и URL сайта по запросу.

Прикрепил скрин результата работы с товаром (слева изначально что была, справа после проделанной работы)

10 лет назад
bugdenes
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Tarzan-3
Андрей 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$60
30 дней
Всё ок, продолжаем работать на постоянке
Адекватный заказчик, делает доходчивые техзадания. Оплачивает своевременно. Не жаден. Работаем уже около 5 месяцев.
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