Контент-менеджер

Существует сеть ресурсов на английском языке медецинской тематики, необходимо публиковать на сайтах-блогах и в blogger.com статьи со ссылками, сколько ссылок и куда в подробностях опишу. Требуется минимально форматировать, заголовки в h3, что то по смыслу помечать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Требуется человек который будет подготавливать товар и размещать его на сайт. В месяц порядка 30-200 товаров.
Кратко: Товар это сборники для фитнеса. Я скидываю например 20 папок и 20URL откуда брать инфу, вы их подготавливаете к размещению на сайт: 1. вносите в готовый шаблон (конверт для CD изменения в psd) инфу из URL (треклист+имя+описание), вносите в готовый шаблон (печать на CD изменяется только имя сборника), далее массовый прогон специальным скриптом для создания файла предпрослушки, и далее размещение всего что сделали на сайт с обратной отправкой подготовленных товаров мне (2 макета и файлы).
Сайт на CMS Simpla, админка наипростейшая.
Оплата по факту, можно безопасная сделка.
Оплата за каждый товар 50 руб.
На 1 товар тратиться время порядка 5 минут с добавлением на сайт.
BL: 107;
Подробное ТЗ с примерами и URL сайта по запросу.
Прикрепил скрин результата работы с товаром (слева изначально что была, справа после проделанной работы)
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