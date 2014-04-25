Наполнение игрового сайта

Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки219 просмотров
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Добрый день.

Нужен человек, который будет наполнять сайт новостями и дополнениями по компьютерной игре DayZ Standalone

Несколько новостей в неделю.

10 лет назад
mut480
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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