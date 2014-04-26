Ищу контент-менеджеров, наполнения сайта, Битрикс

Наполнение сайтовЗавершен18 заявок327 просмотров
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Доброго времени суток!

Ищу 1-2 контент менеджеров для наполнения сайта информационными статьями.

Движок сайта - 1С Битрикс.

Что конкретно требуется и порядок работы:

1. Вы получается от меня док файл со статьями (в этом файле - сами статья, title, h1);

2. Добавляете статью, прописываете мета-теги (они уже готовы), выделяете подзаголовки h2, маркированные списки (в doc-файле они прописаны);

3. Находите картинку по теме статьи (Google картинки), при необходимости обрезаете ее, добавляете на сайт (специальной кнопкой, ничего сложного).

Статей много, больше 500-1000 шт.

Времени на добавление одной статьи уходит порядка 2-3х минут.

Цена за одну добавленную статью - 8 руб.

10 лет назад
WebAero
34 годаСША
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
IgorSuhomlin
Игорь 
57 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$400
30 дней
Спасибо Игорю, все было сделано быстро и качественно. Рекомендую.
Четкая постановка задачи, спокойное деловое общение, своевременная оплата, - что еще нужно исполнителю от заказчика? Дмитрий отвечает всем этим условиям сполна. Рекомендую со всей ответственностью.
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