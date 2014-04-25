Наполнение интернет магазина товарами

Добрый день. Нужен человек, который будет наполнять сайт новостями и дополнениями по компьютерной игре DayZ Standalone Несколько новостей в неделю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек для наполнения интернет магазина одежды товарами (опенкарт).
Исполнитель должен быть из Украины либо свободно владеющий украинским языком, поскольку сайт двуязычный (укр/рус).
Постоянная, но не регулярная удаленная работа в удобное для вас время.
Требования к контенту:
* К-во символов 500 - 1000
* Текст и заголовки должны быть грамотными, ПРОДАЮЩИМИ и читабельными
* В тексте должны быть подзаголовки и списки (например с преимуществами товара)
* Уникальности не требуется
* Нужно также изменять размер фото (если не знаете как - покажу)
* Фото либо будут даваться либо брать с сайта поставщика
* Иногда описание нужно будет составить имея только фото
Оплата:
постоплата по факту выполненных работ - на выбор - за 20 товаров, подневно, понедельно.
При успешном сотрудничестве цены будут пересмотрены и рассчет будет по предоплате.
Оплата на карту Приватбанк или вебмани.
Связь: почта, скайп.
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