Заполнить каталог товаров в интернет-магазине

Есть excel каталог товаров, нужно заполнить интерне-магазин этими товарами.

Заполнение простое, дополнительно проинструктирую.

Позиций около 100, может 150, с фотографиями, они предварительно вытягиваются из excel файла сохранением как веб-страницы.

Ничего сложного.

Предлагайте свою цену за 100 товаров и сроки выполнения.