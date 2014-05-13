Подобрать статьи для разделов сайта

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Для каждого из перечисленных ниже разделов блока "Статьи" сайта http://bitstroi.ru/articles.html нужно подобрать по 10 статей.

Разделы:

- Кирпичная кладка

- Натяжные потолки

- Подвесные потолки

- Двери межкомнатные

- Двери входные

- Металлические двери

- Деревянные двери

- Двери пластиковые

- Пластиковые окна

- Окна пвх

- Деревянные окна

- Окна металлопластиковые

- Красивые интерьеры

- Стили интерьера

- Дизайн и планировка участка

- Благоустройство участка

- Безопасность участка

- Камень

- Искусственный камень

- Строительные материалы --> Другое

- Цемент

- Шифер

- Пенобетон

- Песок

- Инженерные системы

- Тепловые пушки

- Газовые тепловые пушки

- Дизельные тепловые пушки

- Электрические тепловые пушки

- Приборы учета

- Строительство коттеджей

- Инструменты

- Снегоуборочные машины

- Стиральные машины

- Ремонт квартир

От вас - документ word, в нём: название раздела, под ним список из 10 ссылок на разные подходящие статьи для этого раздела.

Размер найденной подходящей статьи должен быть ориентировочно не менее 3 тыс. символов.

Найденные ссылки на статьи должны быть с разных сайтов.

10 лет назад
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранные исполнители
srazuweb
Евгения 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$40
1 день
В очередной раз спасибо Евгении за работу! Проект, который мне провалили за 2 недели, Женя выполнила за 1 час. Снова убеждаюсь в ее профессионализме и ответственности! Спасибо за работу!
Снова работали с Максимом и снова все прошло на УРА! Максим понятно ставит задачу, всегда предлагает достойную оплату. Спасибо большое!
knopocka85
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Работа не выполнена. Все возможные и не возможные сроки пропущены.
Хороший заказчик.
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