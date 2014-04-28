Нужно полностью наполнить сайт грамотным seo текстом. Текстом который бы продавал. Тематика - доставка товаров с америки. Текст для компании посредника доставляющего товары с ebay, amazon и т.д..
Контент менеджер в интернет магазин наручных часов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Нужен контент менеджер на постоянную работу в интернет магазин часов и аксессуаров.
Поле для работы очень большое. Несколько тысяч товарных позиций.
В обязанности будет входить:
1. Переработка товарных позиций, рерайт описания, добавление новых товаров.
2. Обновление остатков товаров, через загрузчик.
3. Желательно было бы использование онлайн-консультанта за дополнительную оплату.
Оплата за работу — сначала сделка. Потом будет обсуждаться оклад.
CMS — Битрикс
Называйте примерную цену за работу.
Сколько за добавление позиции, рерайт, обновление товарных остатков через загрузчик и т.д.
- Похожие заказы
- $100Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Здравствуйте! Необходимо наполнить магазин товаром. Магазин на Prestashop. Есть файл с товаром формата CSV. Есть возможность получения одного большого файла со всем товаром сразу или разбить можно файл на несколько, это как вам удобно. Примерное количество ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно занести на сайт объявления. Каждый день нужно заносить по 60. ===================== Работа для усидчивого и внимательного человека. Способного работать от 1 часа в день над нашим заданием. Оплата за результат. ===================== что делаем 1. Зашли на страницу с готовыми статьями (мы ...Завершен10 лет назад
- $500
Требуется редизайн сайта im-office.ru с последующим наполнением 500-700 карточек, заполнение через готовую админку в ручную. Картинки и описание с сайта поставщика. Разработка логотипа.Завершен10 лет назад
- $50
требуется написание объявлений с указанием номеров телефона, постинг в соцсетях, форумах, на досках объявлений. требуется несколько человек, оплата за каждый размещенный пост.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Крупному сайту по итальянской мебели требуются контент менеджеры. 1. Добавление и обновление информации о товарах 2. Редактирование и размещение фотографий товаров 3 Публикация статей (предоставленных с графическим материалом) 4 Поддержание актуальной информации по новинкам фабрик. Оплата сдельная. За каждый добавленный товар ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
Для каждого из перечисленных ниже разделов блока "Статьи" сайта http://bitstroi.ru/articles.html нужно подобрать по 10 статей. Разделы: - Кирпичная кладка - Натяжные потолки - Подвесные потолки - Двери межкомнатные - Двери входные - Металлические двери - Деревянные двери - Двери пластиковые - Пластиковые окна - Окна ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Необходимо перенести с Joomla на Wordpress шаблон и контент сайта http://bryansknovosti.ruНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть excel каталог товаров, нужно заполнить интерне-магазин этими товарами. Заполнение простое, дополнительно проинструктирую. Позиций около 100, может 150, с фотографиями, они предварительно вытягиваются из excel файла сохранением как веб-страницы. Ничего сложного. Предлагайте свою цену за 100 товаров и ...Завершен10 лет назад
Доброго времени суток! Ищу 1-2 контент менеджеров для наполнения сайта информационными статьями. Движок сайта - 1С Битрикс. Что конкретно требуется и порядок работы: 1. Вы получается от меня док файл со статьями (в этом файле - сами статья, title, ...Завершен10 лет назад