Контент менеджер в интернет магазин наручных часов

$500
Наполнение сайтовЗавершен14 заявок483 просмотра
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Всем привет.

Нужен контент менеджер на постоянную работу в интернет магазин часов и аксессуаров.

Поле для работы очень большое. Несколько тысяч товарных позиций.

В обязанности будет входить:

1. Переработка товарных позиций, рерайт описания, добавление новых товаров.

2. Обновление остатков товаров, через загрузчик.

3. Желательно было бы использование онлайн-консультанта за дополнительную оплату.

Оплата за работу — сначала сделка. Потом будет обсуждаться оклад.

CMS — Битрикс

Называйте примерную цену за работу.

Сколько за добавление позиции, рерайт, обновление товарных остатков через загрузчик и т.д.

10 лет назад
OxyDD
Павел 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
alinabuslik
Алина 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$50
30 дней
Алина все делает быстро и очень качественно. ТЗ понимает с полуслова и быстро разбирается в новых CMS. Очень рекомендую к сотрудничеству!
Имела с Павлом долгосрочное сотрудничество, которое всё еще успешно продолжается!! Очень приятно работать с адекватным, понимающим и грамотным человеком. Однозначно - РЕКОМЕНДУЮ!!!
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