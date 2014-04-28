Контент менеджер в интернет магазин наручных часов

Всем привет.

Нужен контент менеджер на постоянную работу в интернет магазин часов и аксессуаров.

Поле для работы очень большое. Несколько тысяч товарных позиций.

В обязанности будет входить:

1. Переработка товарных позиций, рерайт описания, добавление новых товаров.

2. Обновление остатков товаров, через загрузчик.

3. Желательно было бы использование онлайн-консультанта за дополнительную оплату.

Оплата за работу — сначала сделка. Потом будет обсуждаться оклад.

CMS — Битрикс

Называйте примерную цену за работу.

Сколько за добавление позиции, рерайт, обновление товарных остатков через загрузчик и т.д.