Наполнить доску объявлений. 60 в день (копипаст)

Здравствуйте!

Нужно занести на сайт объявления.

Каждый день нужно заносить по 60.

=====================

Работа для усидчивого и внимательного человека.

Способного работать от 1 часа в день над нашим заданием.

Оплата за результат.

=====================

что делаем

1. Зашли на страницу с готовыми статьями (мы предоставим) скопировали.

2. Зашли на доску объявлений и вставили и сохранили объявление.

3. Написали отчет (вставили ссылки)

Стоимость оплаты 4 рубля все 3 действия. В час 60 делать реально. (4 рубля каждое размещенное об.)

=======

Прошу писать в проект только тех кто реально сможет работать. И делать от 60 простых в день (это 1 час работы)

Нужно несколько исполнителей. Возможно дальнейшее сотрудничество в рамках подобных проектов.

Оплата за результат.

======