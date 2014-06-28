Наполнить доску объявлений. 60 в день (копипаст)

Здравствуйте! Необходимо наполнить магазин товаром. Магазин на Prestashop. Есть файл с товаром формата CSV. Есть возможность получения одного большого файла со всем товаром сразу или разбить можно файл на несколько, это как вам удобно. Примерное количество ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужно занести на сайт объявления.
Каждый день нужно заносить по 60.
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Работа для усидчивого и внимательного человека.
Способного работать от 1 часа в день над нашим заданием.
Оплата за результат.
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что делаем
1. Зашли на страницу с готовыми статьями (мы предоставим) скопировали.
2. Зашли на доску объявлений и вставили и сохранили объявление.
3. Написали отчет (вставили ссылки)
Стоимость оплаты 4 рубля все 3 действия. В час 60 делать реально. (4 рубля каждое размещенное об.)
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Прошу писать в проект только тех кто реально сможет работать. И делать от 60 простых в день (это 1 час работы)
Нужно несколько исполнителей. Возможно дальнейшее сотрудничество в рамках подобных проектов.
Оплата за результат.
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