Собрать базу информацию о предприятиях

Необходимо собрать информацию о предприятиях общепита (кафе, рестораны, бары, пабы, свободные пространства и т.д.) города Санкт-Петербурга. Сделать сводную таблицу в которой будет название компании, сайт, группа в соц.сети, телефон, e-mail, адрес (где находится), средний чек (если это возможно). Желательно охватить все предприятия, что есть. В дальнейшем необходимо будет собрать такую же базу, только по другому направлению. Интересует работа с одним человеком.

В личку и скайп не стучите. Все заявки оставляйте в проекте. Указывайте сколько вы хотите за 1 позицию, либо за весь проект, а также ориентировочные сроки, за сколько сможете собрать всю информацию.