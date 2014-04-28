Собрать базу информацию о предприятиях

Наполнение сайтовЗакрыт8 заявок179 просмотров
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Необходимо собрать информацию о предприятиях общепита (кафе, рестораны, бары, пабы, свободные пространства и т.д.) города Санкт-Петербурга. Сделать сводную таблицу в которой будет название компании, сайт, группа в соц.сети, телефон, e-mail, адрес (где находится), средний чек (если это возможно). Желательно охватить все предприятия, что есть. В дальнейшем необходимо будет собрать такую же базу, только по другому направлению. Интересует работа с одним человеком.

В личку и скайп не стучите. Все заявки оставляйте в проекте. Указывайте сколько вы хотите за 1 позицию, либо за весь проект, а также ориентировочные сроки, за сколько сможете собрать всю информацию.

10 лет назад
trent_dj
Андрей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
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