Необходимо собрать информацию о предприятиях общепита (кафе, рестораны, бары, пабы, свободные пространства и т.д.) города Санкт-Петербурга. Сделать сводную таблицу в которой будет название компании, сайт, группа в соц.сети, телефон, e-mail, адрес (где находится), средний чек ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У кого есть опыт в Симпле?
Нужно заполнение интернет сайта товарами. Сайт на движке SIMPLA CMS.
Общее кол-во товаров — 1000 шт. (Возможно больше)
Есть сайт(ы) примером товара, есть excel и csv файлы (прайсы).
Заполнять можно через админку, можно в csv, а потом просто импортировать.
За 2–3 дня все возможно сделать.
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