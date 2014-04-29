Поиск информации

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Помогите в поиске информации.

Меня интересует база реально действующих предприятий (частных фирм) в определенных регионах России с численностью персонала от 50 человек и выше. Отраслевую принадлежность и конкретные города сообщу выбранному исполнителю.

Необходимы: отрасль (или в виде заголовка), название предприятия, адрес, электронная почта. Можно дополнительно – телефон, ФИО руководителя (но не обязательно).

Информацию желательно в вордовском файле, но можем договориться по форме, удобной для вас.

Во сколько оцениваете свою работу? Пишите, чтоб было понятно: цена за предприятие/десяток/сотню?

Как скоро сможете выполнить данный заказ?

Ориентируйтесь на курс 1 у.е. = 35 рублей

Оплата в рублях – яндекс, вебмани.