Поиск информации

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Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки179 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Помогите в поиске информации.

Меня интересует база реально действующих предприятий (частных фирм) в определенных регионах России с численностью персонала от 50 человек и выше. Отраслевую принадлежность и конкретные города сообщу выбранному исполнителю.

Необходимы: отрасль (или в виде заголовка), название предприятия, адрес, электронная почта. Можно дополнительно – телефон, ФИО руководителя (но не обязательно).

Информацию желательно в вордовском файле, но можем договориться по форме, удобной для вас.

Во сколько оцениваете свою работу? Пишите, чтоб было понятно: цена за предприятие/десяток/сотню?

Как скоро сможете выполнить данный заказ?

Ориентируйтесь на курс 1 у.е. = 35 рублей

Оплата в рублях – яндекс, вебмани.

10 лет назад
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
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