Заполнение интернет магазина

Необходимо перенести товары с сайта производителя в интернет магазин около 200 позиций. Товар на сайте производителя. http://pfvektor.com/index.php?a=158&t=10&id=15 Перенесенный товар. http://www.wartechshop.ru/catalog/okhotnichi_aksessuary/chekhly_okhotnichi/419/ CMS Битрикс При переносе необходимо указывать данные для фильтра товаров 4 пункта.
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Нужно заполнить интернет магазин товаром
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