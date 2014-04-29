Собрать контакты турфирм по Украине

Добрый день! Требуется наполнение интренет-магазина на CMS OpenCart. Необходимые пункты для заполнения: - название, цена - description (по шаблону) - keywords (по шаблону) - НЕ уникальное описание и тех. характеристики. НО, текст должен быть без ошибок и ...