Собрать контакты турфирм по Украине

Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок160 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно собрать такие данные:

Город, адрес, телефоны, сайт, емаил, название компании, ссылка откуда была взята информация.

Все данные обязательные.

Жду оценки по деньгам за 100 компаний

10 лет назад
alexdanilov
Александр 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Наполнение интернет-магазина

    Добрый день! Требуется наполнение интренет-магазина на CMS OpenCart. Необходимые пункты для заполнения: - название, цена - description (по шаблону) - keywords (по шаблону) - НЕ уникальное описание и тех. характеристики. НО, текст должен быть без ошибок и ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнение интернет магазина

    Необходимо перенести товары с сайта производителя в интернет магазин около 200 позиций. Товар на сайте производителя. http://pfvektor.com/index.php?a=158&amp;t=10&amp;id=15 Перенесенный товар. http://www.wartechshop.ru/catalog/okhotnichi_aksessuary/chekhly_okhotnichi/419/ CMS Битрикс При переносе необходимо указывать данные для фильтра товаров 4 пункта.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнение сайта рекламного агентства

    Суть работы состоит в том, чтобы наполнить сайт рекламного агентства рекламными щитами. Сайт новый, только запускаем. Первым шагом хотим наполнить 500 поверхностей по Москве и Московской области. cms drupal. Карточка рекламного щита представляет собой Фотографию ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент-менеджер

    Требуется наполнять сайт контентом. Сейчас задача создать 5 новых больших страниц. Требуется КАЧЕСТВО. По адекватной цене. ГОТОВОГО РАБОТАТЬ ПОСТОЯННО ,а не побаловаться пару раз , надоело уже !!!!! Битрикс.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Заполнение интернет-сайта товарами

    $100

    У кого есть опыт в Симпле? Нужно заполнение интернет сайта товарами. Сайт на движке SIMPLA CMS. Общее кол-во товаров — 1000 шт. (Возможно больше) Есть сайт(ы) примером товара, есть excel и csv файлы (прайсы). Заполнять можно через админку, ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Собрать базу информацию о предприятиях

    Необходимо собрать информацию о предприятиях общепита (кафе, рестораны, бары, пабы, свободные пространства и т.д.) города Санкт-Петербурга. Сделать сводную таблицу в которой будет название компании, сайт, группа в соц.сети, телефон, e-mail, адрес (где находится), средний чек ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется контент менеджер

    $50

    На постоянную работу требуется контент менеджер 1 статья – 15 руб. Необходимо выкладывать статьи на сайт по одной каждый день, сайтов 4. Правила заполнение при личной беседе в скайпе.

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент менеджер в интернет магазин наручных часов

    $500

    Всем привет. Нужен контент менеджер на постоянную работу в интернет магазин часов и аксессуаров. Поле для работы очень большое. Несколько тысяч товарных позиций. В обязанности будет входить: 1. Переработка товарных позиций, рерайт описания, добавление новых товаров. 2. Обновление остатков товаров, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнить сайт грамотным текстом. Тематика eBay.

    $100

    Нужно полностью наполнить сайт грамотным seo текстом. Текстом который бы продавал. Тематика - доставка товаров с америки. Текст для компании посредника доставляющего товары с ebay, amazon и т.д..

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад