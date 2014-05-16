Наполнение интернет-магазина

Добрый день!

Требуется наполнение интренет-магазина на CMS OpenCart.

Необходимые пункты для заполнения:

- название, цена

- description (по шаблону)

- keywords (по шаблону)

- НЕ уникальное описание и тех. характеристики. НО, текст должен быть без ошибок и сносно структурирован (разбит на абзацы, если их несколько).

- 1 фото

- выбор категории товара в структуре магазина

- заполнение нужных пунктов в фильтре товаров (не у всех)

Весь товар из разделов автоэлектроники и радиостанций, так что найти фото или описание труда не составит, могу помочь с источниками. Работа скорее механическая, но требует внимания.

Для начала есть около 200 товаров.

Жду ваших предложений.

Сайт: avtomarket43.ru