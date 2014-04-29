Наполнение интернет магазина под ключ

Особенности:

1. Наполнение магазина товаром с другого сайта

2. 509 товаров (Разброс по разным категориям)

3. Дополнительные каталоги

Задачи:

1) Добавить все характеристики по товарам в соответствующие поля CMS

2) Добавить 1 картинку

где-то есть изображения товара, а где то надо сделать скрин-шоты.

где-то нету изображения товара, нужно добавить без картинки.

Движок: Симпла (Simpla CMS)

Максимальная плата за 1 позицию: 5 рублей

Количество позиций: 500–1000

Оплата может быть как в конце целиком, так и поэтапно, по предпочтению исполнителя.