Наполнить сайт фото и описанием товаров

Наполнение сайтовЗавершен19 заявок372 просмотра
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Наполнить сайт фото и описанием товаров на word press. Товаров примерно 100 шт. Заинтересовавшимся сброшу название сайта с которым нужно поработать.Более подробно скину в л.с.

10 лет назад
valiantsin2891
41 годБеларусь
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
DariaSurtaeva
33 годаКиргизия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$100
14 дней
Работа сделана на 100%. Спасибо.
Спасибо за работу! :)
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