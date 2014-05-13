Наполнение каталога сайта картинками

Все картинки ищутся в гугле по артикулу, надо только выбрать подходящего размера, с белым фоном, без водяных знаков и тп, и сохранить под определенным именем. Вставлять на сайт не надо. Часть картинок можно загрузить с сайтов производителей.

Всего около 3000 картинок