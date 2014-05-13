Наполнение каталога сайта картинками

Наполнение сайтовЗавершен15 заявок221 просмотр
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Все картинки ищутся в гугле по артикулу, надо только выбрать подходящего размера, с белым фоном, без водяных знаков и тп, и сохранить под определенным именем. Вставлять на сайт не надо. Часть картинок можно загрузить с сайтов производителей.

Всего около 3000 картинок

10 лет назад
barisych
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
sasha2106
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
$100
30 дней
За работу взялся сразу, сделал качественно, без лишних вопросов. Всегда на связи, всегда информирует о ходе работы. Рекомендую.
Александр отличный работодатель. Доступно сформулировал ТЗ. Всегда готов был обсудить возникающие трудности и помочь их решить. Оплата моментальная. Всем рекомендую.
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