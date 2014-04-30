Заполнить интернет-магазин товарами

Здравствуйте!

Hеобходимо заполнить интернет-магазин кроссовок товарами.

Все очень просто, нужно будет брать модели в одном месте и заполнять витрину. (найти 3 картинки и прописать несколько слов)

работа скорее рутинная, справится почти любой. инструкцию и пароли дам, пишите! товаров в районе 100 шт

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