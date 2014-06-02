Надо разместить 17 текстов в Джумле

Алла в итоге сделала всё, что надо. Но в процессе работы приходилось несколько раз поправлять ее. 1. Сначала вставила текст копи-пастом на сайт не форматируя как надо - большие разрывы между абзацами. 2. Там где надо было вставить картинку, картинка была большая и не влезала в монитор. 3. Один текст попал не на внутреннюю страницу, а на главную. Мой клиент возмущался, что на сайте поменяли главную страницу. В итоге я не доволен работой. Не ставлю отрицательный отзыв, т.к. в итоге всё сделано как надо и чтобы не портить анкету Алле.