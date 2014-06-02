Надо разместить 17 текстов в Джумле

$23
Наполнение сайтовЗавершен10 заявок181 просмотр
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Сайт remko-dekor.ru

Что надо сделать:

1. Создаем материал в Джумле как обычно.

2. Создаем пункт меню и там пишем адрес страницы (покажу как делать)

3. Размещаем текст на странице. Разбиваем на абзацы.

4.1 Если текст об услуге, справа добавляем картинку - http://prntscr.com/3etpc3

Картинку берем с этого же сайта или ищем в интернете.

4.2 Если текст о товаре, справа размещаем ссылки на соответствующие разделы сайта - http://prntscr.com/3etpvv (берем из меню сайта)

И там же справа одну картинку товара со ссылкой на страницу товара.

В тексте между или рядом с абзацами тоже помещаем картинки товара со ссылкой на его страницу.

Всего 17 текстов, их пришлю.

Срок - 1 мая днём (завтра)

Оплата 800р. или предлагайте свою цену.

10 лет назад
fastjob
Игорь 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
teddy_
Алла 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
127 отзывов(-4)
10 лет назад
$23
1 день
Алла в итоге сделала всё, что надо. Но в процессе работы приходилось несколько раз поправлять ее. 1. Сначала вставила текст копи-пастом на сайт не форматируя как надо - большие разрывы между абзацами. 2. Там где надо было вставить картинку, картинка была большая и не влезала в монитор. 3. Один текст попал не на внутреннюю страницу, а на главную. Мой клиент возмущался, что на сайте поменяли главную страницу. В итоге я не доволен работой. Не ставлю отрицательный отзыв, т.к. в итоге всё сделано как надо и чтобы не портить анкету Алле.
Четкое ТЗ, оплата своевременная.
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