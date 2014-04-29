Наполнение интернет-магазина

Находить в выделенном городе организации (компании) занимающиеся вывозом мусора. Вносить данные таких организаций на наш сайт. организация = 5 рублей.
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Для наполнения интернет-магазина товаром требуется специалист. Я начал, но времени не хватает. Продукция вся нашего производства поэтому вся инфа есть. Сайт: http://www.art-hobby.com.ua/ . По оплате будем договариваться, интересует стоимость? Пишите.
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