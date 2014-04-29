Ручное размещение на досках объявлений

Добрый день, требуется грамотный человек, для размещения объявлений о животных на нескольких площадках. В день надо размещать 50-100 объявлений. Все объявлений должны быть уникализированны на 40-60% + я даю вам картинки каждые несколько дней. Обязательно иметь опыт работы, новички не подходят. В день нужно размещать 50-100 объявлений. Стоимость одного объявления 5 рублей. Занятость 5 дней в неделю, постоянная.