Требуется контент-менеджер, рерайт статей

Добрый день!

На сайт usamodelkina.ru , CMS DLE, требуется контент-менеджер на постоянной основе.

Необходимо рерайтить статьи и добавлять на сайт, в соответствующие категории.

ТЗ следующее:

- поиск и рерайт статей от 500 знаков;

- добавление на сайт со всеми фото;

- на фото не должно быть знаков других сайтов;

- статьи подбирать и размещать по всем категориям по кругу;

- в конце статьи указывайте ссылку на источник.

Уникальность в пределах - 90-100%

Оплата - 30руб за 1000 знаков. Количество статей не ограничено, оплачиваем по факту размещения.