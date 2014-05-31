Сбор информации

Добрый день, требуется грамотный человек, для размещения объявлений о животных на нескольких площадках. В день надо размещать 50-100 объявлений. Все объявлений должны быть уникализированны на 40-60% + я даю вам картинки каждые несколько дней. Обязательно ...
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Необходимо собрать следующую информацию:
1000 частных архитекторов и дизайнеров Москва,
1000 частных архитекторов и дизайнеров С-Петербург.
200 салонов магазинов Москва,
150 салонов магазинов С-Петербург,
800 архитектурных мастерских и дизайн студий Москва,
500 архитектурных мастерских и дизайн студий С-Петербург,
Предоставить в виде Excel-таблицы. Поля:
1. Название (или ФИО)
2. Адрес
3. Телефон
4. E-mail
5. Адрес сайта (если есть)
Мертвые сайты и справочники - отсеивать
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