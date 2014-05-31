Сбор информации

$200
Наполнение сайтовЗавершен8 заявок270 просмотров
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Необходимо собрать следующую информацию:

1000 частных архитекторов и дизайнеров Москва,

1000 частных архитекторов и дизайнеров С-Петербург.

200 салонов магазинов Москва,

150 салонов магазинов С-Петербург,

800 архитектурных мастерских и дизайн студий Москва,

500 архитектурных мастерских и дизайн студий С-Петербург,

Предоставить в виде Excel-таблицы. Поля:

1. Название (или ФИО)

2. Адрес

3. Телефон

4. E-mail

5. Адрес сайта (если есть)

Мертвые сайты и справочники - отсеивать

10 лет назад
zalexv
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
amur22
Ирина 
44 годаАрмения
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$100
15 дней
Сбор информации был выполнен в оговорённые сроки. Ирина хорошо справилась с заданием, доведя дело до конца, несмотря на неудачные попытки других исполнителей
Отличный заказчик: благожелательный, тактичный, порядочный. Была инициатива предоплаты с его стороны, что приятно меня удивило, а после моментальная оплата за каждый этап работы.Спасибо за оценку работы.
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