Для сайта требуется Контент-менеджер

Поиск иллюстраций, подгонка размера. Размещение статьи. Форматирование по необходимости. Отправка анонса в рассылку. Пост анонса в соц.сети VK, FB, OK, Twitter, Google+. Joomla.
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Для складком.рф требуется Контент-менеджменты.
Материала много... Работы много... В основном это копирование работ с популярных игровых сайтов (алавар, варгейм)
Возьму пару человек... С двух сайтов около 1 -2 тыс. материалов. С третьего около 10 тыс.
Я предоставлю вам html шаблон материалов.
Ваша задача вставлять ссылки на картинки, название, размер, ссылку на скачивание(с дополнением моей партнерской ссылки) краткое описание, полное описание и ссылки картинок слайдов в html-шаблон. Помогу в обучении...
Требование:
Минимальное знание html.
Желание работать.
Оплата по договоренности
После выполнения:
+ за качество, + дальнейшее сотрудничество.
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