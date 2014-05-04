Для сайта требуется Контент-менеджер

Для складком.рф требуется Контент-менеджменты.

Материала много... Работы много... В основном это копирование работ с популярных игровых сайтов (алавар, варгейм)

Возьму пару человек... С двух сайтов около 1 -2 тыс. материалов. С третьего около 10 тыс.

Я предоставлю вам html шаблон материалов.

Ваша задача вставлять ссылки на картинки, название, размер, ссылку на скачивание(с дополнением моей партнерской ссылки) краткое описание, полное описание и ссылки картинок слайдов в html-шаблон. Помогу в обучении...

Требование:

Минимальное знание html.

Желание работать.

Оплата по договоренности

После выполнения:

+ за качество, + дальнейшее сотрудничество.