Требуется помощник

Требуется ответственный и внимательный человек с навыками работы с основными CMS (WordPress, DLE, Joomla).

В частности, работа будет заключаться в сборе информации по сайтам, а также в распределении контента на сайты.

Подробности при личном общении.

Занятость полная или частичная.

Оплата: от 70 р/час. Выплаты в любое время по договоренности.

География: Россия, страны СНГ.