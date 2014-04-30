Наполнение сайта

$500
Наполнение сайтовЗакрыт13 заявок398 просмотров
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Наполнение и редактирование контента сайта http://d812.ru.

Необходимо:

- Навыки управления контентом сайта;

- Базовые знания и навыки использования html;

- Хорошие навыки поиска информации в сети Интернет по заданной теме;

- Написание статей, новостей, обзоров продукции;

- Размещение контента в административной системе сайта;

- Написание корпоративных новостей

10 лет назад
dachasezon
53 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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