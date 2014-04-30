Заполнить фото и описание у товаров с интернета

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Необходимо методом поиска в интернете добавить к товарам в магазине фото и описание

Многие фото можно найти в магазине утконос или аналогичных

Всего более 8000 товаров из разных категорий

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10 лет назад
tumbus
Алекс 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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