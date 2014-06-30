Добавление текстов на сайт

$50
Наполнение сайтовЗавершен1 заявка86 просмотров
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Надо добавить на сайт 26 страничек с текстами. На некоторых существующих страничках заменить тексты, названия пунктов меню, тайтлы, мета-теги, сохранив картинки, другие странички добавить полностью со всеми атрибутами.

10 лет назад
StarCor
Михаил 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Patlyuk
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$15
2 дня
Сотрудничеством доволен. Человек подошел к работе с головой и вовремя сделал важные уточнения!
Михаил - отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!
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