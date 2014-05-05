Релизер на сайт программного обеспечения

В сервисе почтовых рассылок Mailchimp необходимо настроить автоответчик при регистрации, а также сформировать ряд подписных блоков для разных разделов сайта. Также надо будет сделать шаблоны писем для рассылки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В обязаности будет входить скачивание материала с торрент трекеров, распаковка/запавка в зип, заливка на несколько файлообменников, оформление новой новости или обновление старой.
Указывайте сразу желаемую оплату.
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