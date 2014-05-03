Работа в Mailchimp

Для складком.рф требуется Контент-менеджменты. Материала много... Работы много... В основном это копирование работ с популярных игровых сайтов (алавар, варгейм) Возьму пару человек... С двух сайтов около 1 -2 тыс. материалов. С третьего около 10 тыс. ...