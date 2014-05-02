Сбор информации вконтакте

$100
Наполнение сайтовЗакрыт11 заявок228 просмотров
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Приветствую , уважаемые фрилансеры!

Нужен личный помощник. Цель - сбор информации по пабликам вконтакте.

Подробности в прикрепленном файле.

После ознакомления писать в личку.

10 лет назад
phenixpromo57
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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