Наполнение интернет магазина

Требуется специалист для наполнения интернет магазина. Так же есть постоянная работа по добавлению контента на сайты на WordPress и Joomla. Интересует долгосрочное сотрудничество.

Уважаемые специалисты!

Пожалуйста при участии в заявке указывайте вашу цену за ед. товара (фото + описание) и 1 текстовую стр. (текст + фото). С выбранным исполнителем обязательно заключается договор, который регистрируется в arbitrage.webmoney.ru

P.S. Наличие скайпа для общения голосом с 9 до 18 МСК — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.