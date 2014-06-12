Наполнить интернет-магазин товарами (тема Авто)

Наполнение сайтовЗавершен16 заявок355 просмотров
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Требуются человек для наполнения товарами интернет-магазина автомобильного направления. А также который сможет время от времени писать хорошие статьи (темы подкинем).

Требования:

- 2-5 фото к каждому товару.

- Текст должен быть: уникальным, без грамматических ошибок и легко читабельным.

- Грамотность (ваши статьи будут проверяться редактором).

- Уникальность (от 80% и выше).

- Структурность (текст должен легко восприниматься пользователями, независимо от его объема).

- Информативность (материал должен содержать максимально развернутый ответ на ключевые слова, под которые пишется текст).

- Ответственность (сдача работы в срок).

Желание работать и образцы работ приветствуются.

Пишите стоимость за 1 товар и 1 статью.

10 лет назад
kate-pl88
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
alinabuslik
Алина 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$15
3 дня
Алина наполняла мой интернет-магазин авто-товарами. Все было сделано в срок, всегда на связи. Тексты были довольно сложные, но Алина очень неплохо справилась! Цена низкая, обращусь еще не раз! Спасибо!
Понимающий, адекватнейший заказчик. Все всегда в срок, полное взаимопонимание и четкая корректировка и направление в работе. Приятное сотрудничество. Чудесный человек. Рекомендую.
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