Наполнить интернет-магазин товарами (тема Авто)

Требуются человек для наполнения товарами интернет-магазина автомобильного направления. А также который сможет время от времени писать хорошие статьи (темы подкинем).

Требования:

- 2-5 фото к каждому товару.

- Текст должен быть: уникальным, без грамматических ошибок и легко читабельным.

- Грамотность (ваши статьи будут проверяться редактором).

- Уникальность (от 80% и выше).

- Структурность (текст должен легко восприниматься пользователями, независимо от его объема).

- Информативность (материал должен содержать максимально развернутый ответ на ключевые слова, под которые пишется текст).

- Ответственность (сдача работы в срок).

Желание работать и образцы работ приветствуются.

Пишите стоимость за 1 товар и 1 статью.