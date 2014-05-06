Для наполнения туристического сайта нужно найти картинки Италии, Испании – интересные места, памятники архитектуры, природа, города, фестивали и праздники и т.д. и т.п.

Каждая картинка должна быть размером 2000*1000 px и сопровождаться комментарием, что на ней изображено – какая страна, какой регион, что за объект и т.д.

Картинки с вотермарком не допускаются.

ОТЧЁТ: каждой картинке нужно присвоить уникальный порядковый номер, под которым в ворде будет указан источник картинок и описание, типа номер фото 0001, табличка из 3 колонок вас устроит (номер, ссылка, описание), если по одной теме будет несколько фото, то нумерацию нужно указывать так: 0001-1, 0001-2, 0001-3 и т.д.

ОБЪЁМ – не ограничен

Цену и срок указывайте в проекте.