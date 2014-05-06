Добавить на сайт 8 текстов - Джумла

Задача.

Нужно заменить текста на сайте (8 штук).

Добавлять не просто в лоб, а аккуратно со знанием html, чтобы ничего не слетело (картинки в тексте, обтекание) и все встало с заголовками и тп.

Знание джумлы обязательно!!! Задача очень ответственная

Оплата только Яденьги!!! На другие кошельки не перевожу!!!