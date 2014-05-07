Требуется заполнить интернет-магазин контентом!Сейчас нужно загрузить 60 позиций! Также нужно будет загрузить несколько видео. А в июне планируется загрузка еще двух тысяч наименований.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется собрать базу компаний из интернета. Необходимо будет найти все компании (или большинство:) ), которые работают по заданной теме в Москве - которые дают рекламу в директе, из выдачи поисковых систем, из каталогов на тематических порталов.
Указать у каждого контактную информацию и точную сферу деятельности, источник откуда взяли контакт.
Предполагается добавление минимум 1000 компании.
Желательно хорошее знание excel, чтобы настроить сортировку и фильтры по базе.
Жду от вас стоимость данной работы.
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