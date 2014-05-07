Собрать базу компаний

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Требуется собрать базу компаний из интернета. Необходимо будет найти все компании (или большинство:) ), которые работают по заданной теме в Москве - которые дают рекламу в директе, из выдачи поисковых систем, из каталогов на тематических порталов.

Указать у каждого контактную информацию и точную сферу деятельности, источник откуда взяли контакт.

Предполагается добавление минимум 1000 компании.

Желательно хорошее знание excel, чтобы настроить сортировку и фильтры по базе.

Жду от вас стоимость данной работы.

10 лет назад
nastya_on_line
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
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