Требуется собрать базу компаний из интернета. Необходимо будет найти все компании (или большинство:) ), которые работают по заданной теме в Москве - которые дают рекламу в директе, из выдачи поисковых систем, из каталогов на тематических порталов.

Указать у каждого контактную информацию и точную сферу деятельности, источник откуда взяли контакт.

Предполагается добавление минимум 1000 компании.

Желательно хорошее знание excel, чтобы настроить сортировку и фильтры по базе.

Жду от вас стоимость данной работы.