Наполнение интернет-магазина OPENCART

$50
Наполнение сайтовЗавершен20 заявок375 просмотров
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Необходимо наполнить интернет-магазин на Opencart товарами из файла Excel. Заполнить необходимо основные данные (название, цена, характеристики и небольшое описание). Для удобства сделал пошаговую инструкцию по работе.

Объем около 100 позиций, поэтапно. Цена договорная ~ 10 руб товар. ТЗ вышлю по запросу. Обязателен опыт работы с опенкарт. Форма оплаты: наличный расчёт, электронные деньги Яндекс Деньги.

OpenCart
10 лет назад
guero
Алекс 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
gorkayaluna
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Качество на уровне. Сроки быстрее, чем ожидалось!
Оплата получена в полном объеме, грамотное тз!
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