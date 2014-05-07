Поиск и заполнение информации о базах отдыха.

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Требуется контент-менеджер для сбора информации и наполнения сайта

Необходимо Собрать и разместить на сайте информацию о турбазах и базах отдыха в РФ.

Стоимость – 100 руб за 1 турбазу, которая прошла модерацию.

Оплата – Webmoney или ЯД.

ТРЕБОВАНИЯ:

Поиск информации о турбазах осуществляется самостоятельно.

I Обзор информации, которую необходимо собирать:

1 Информация о базе:

2 общее описание;

3 условия и порядок проживания;

4 все услуги на территории базы;

5 координаты: широта и долгота;

6 Категории размещения на базе (описание домиков/номеров, разных вариантов размещения в них).

7 Фотографии (с официального сайта, запрещается использовать фотографии с водными знаками).

Если информации о базе недостаточно, то необходимо отправить запрос на базу по электронной почте.

II Источники контента

1. официальные сайты турбаз;

2. личная переписка по электронной почте с представителями турбаз;

3. менее предпочтительно: другие сайты в интернете.

III Допсведения

1 Подробное техзадание см. во вложении

2 Регионы РФ в которых производится сбор информации назначаются Заказчиком.

3 Количество баз сдаваемых за одну неделю не должно быть меньше 25, каждый понедельник – deadline за прошедшую неделю.

4 Если никаких действий не совершается в течении 3-х дней, то Заказчик вправе в одностороннем порядке закрыть доступ к сайту.

!!! Условия оплаты: Оплата осуществляется ежедекадно, за те базы которые успешно прошли модерацию. Размер оплаты – 100 руб за 1 турбазу, которая прошла модерацию!

10 лет назад
boriskolyakin
Борис 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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