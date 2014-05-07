Контент менеджер на удаленную работу

Требуется заполнить интернет-магазин контентом!Сейчас нужно загрузить 60 позиций! Также нужно будет загрузить несколько видео. А в июне планируется загрузка еще двух тысяч наименований.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности контент-менеджера:
Поддержка фирменного сайта на 3 языках (англ., нем., рус.) Тема: архитектурное освещение и световой дизайн, освещение пещер и морских объектов, системы безопасности и видеонаблюдения
Регулярное размещение ( 2-3 раза/месяц) тематического контента
Внесение и редактирование информации на сайте, актуализация каталога
Работа с графикой, размещение видео-контента,
Верстка статей, написание или постановка задачи фри-лансерам на создание статей, новостей, анонсов и прочего контента,
Поиск и сбор информации для написания текстов,
Устранение простых ошибок на сайте и описание сложных неполадок, контроль корректной работы сайта,
Ведение рассылки,
Размещение и управление интернет-рекламой.
Требования сотруднику:
Базовые знания HTML и CSS; SEO и SMO; CMS Joomla! и WordPress
Уверенное владение англ. и/или нем. языком, хорошее владение русским языком.
Умение выполнять рутинную монотонную работу
Умение формулировать задачи в письменном (в виде ТЗ) и устном (переговоры) варианте. Умение контролировать их исполнение и результат.
Умение обрабатывать картинки для сайта;
Аккуратность и внимательность;
Умение работать с большим объемом информации.
Знание Photoshop, Corel Draw и других графических пакетов;
Знание систем статистики посещаемости Google Analytics,
Опыт ведения рекламной компании. Владение Google AdWords
Умение организовывать е-mail рассылку, Владение сервисом mailchimp или аналогичными. Опыт использования в работе CRM систем и Task-менеджеров
Желательно высшее образование техническое, или архитектурное, или дизайнерское.
Опыт аналогичной работы от 1 года.
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