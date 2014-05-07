Контент менеджер на удаленную работу

Обязанности контент-менеджера:

Поддержка фирменного сайта на 3 языках (англ., нем., рус.) Тема: архитектурное освещение и световой дизайн, освещение пещер и морских объектов, системы безопасности и видеонаблюдения

Регулярное размещение ( 2-3 раза/месяц) тематического контента

Внесение и редактирование информации на сайте, актуализация каталога

Работа с графикой, размещение видео-контента,

Верстка статей, написание или постановка задачи фри-лансерам на создание статей, новостей, анонсов и прочего контента,

Поиск и сбор информации для написания текстов,

Устранение простых ошибок на сайте и описание сложных неполадок, контроль корректной работы сайта,

Ведение рассылки,

Размещение и управление интернет-рекламой.

Требования сотруднику:

Базовые знания HTML и CSS; SEO и SMO; CMS Joomla! и WordPress

Уверенное владение англ. и/или нем. языком, хорошее владение русским языком.

Умение выполнять рутинную монотонную работу

Умение формулировать задачи в письменном (в виде ТЗ) и устном (переговоры) варианте. Умение контролировать их исполнение и результат.

Умение обрабатывать картинки для сайта;

Аккуратность и внимательность;

Умение работать с большим объемом информации.

Знание Photoshop, Corel Draw и других графических пакетов;

Знание систем статистики посещаемости Google Analytics,

Опыт ведения рекламной компании. Владение Google AdWords

Умение организовывать е-mail рассылку, Владение сервисом mailchimp или аналогичными. Опыт использования в работе CRM систем и Task-менеджеров

Желательно высшее образование техническое, или архитектурное, или дизайнерское.

Опыт аналогичной работы от 1 года.