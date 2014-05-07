Требуется контент-менеджер

Всем добрый день,

нужен внимательный и способный контент-менеджер с опытом работы в open cart и в 1С (желательно)

Объем работы: 2000 - 5 000 позиций, возможно больше.

Мы даем Вам доступы к номенклатуре в 1С (установим удаленно на Ваш компьютер)

Суть Вашей работы.

1. Отредактировать название (1С)

2. Привязать товар к нужной категории (1С)

На этом работа в 1С заканчивается

Далее работа в CMS

1. Описание (поиск в интернете)

2. Добавление картинки (одна главная + дополнительные (от 1шт.))

3. Добавление видео (не ко всем товарам)

4. Добавление meta-описаний, ключевых слов

5. Характеристики товара (5-7 в среднем)

Норма работы от 100 позиций в день.

Напишите Ваши пожелания по оплате и выработку.

Оплата - на карту ПриватБанка

Запуск проекта на днях.