Требуется контент-менеджер

$500
Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок328 просмотров
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Всем добрый день,

нужен внимательный и способный контент-менеджер с опытом работы в open cart и в 1С (желательно)

Объем работы: 2000 - 5 000 позиций, возможно больше.

Мы даем Вам доступы к номенклатуре в 1С (установим удаленно на Ваш компьютер)

Суть Вашей работы.

1. Отредактировать название (1С)

2. Привязать товар к нужной категории (1С)

На этом работа в 1С заканчивается

Далее работа в CMS

1. Описание (поиск в интернете)

2. Добавление картинки (одна главная + дополнительные (от 1шт.))

3. Добавление видео (не ко всем товарам)

4. Добавление meta-описаний, ключевых слов

5. Характеристики товара (5-7 в среднем)

Норма работы от 100 позиций в день.

Напишите Ваши пожелания по оплате и выработку.

Оплата - на карту ПриватБанка

Запуск проекта на днях.

10 лет назад
chushers
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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